قال المتحدث الرسمي باسم مجلس نواب الشعب التونسي منجي الحرباوي إن المجلس سيعقد يوم الجمعة، جلسة عامة تشهد إلقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كلمة في إطار زيارتها لتونس التي ستبدأ الخميس.

وأضاف الحرباوي، في بيان الثلاثاء، أن مكتب المجلس المنعقد الثلاثاء بصفة استثنائية، نظر في ترتيبات هذه الجلسة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الناصر سيستقبل يوم الخميس، رئيس مجلس الدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي، الذي سيلتقي كذلك بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في إطار مبادرته لدفع الحوار الليبي-الليبي.

وبين الحرباوي أن الاجتماع مع المسؤول الليبي، سيكون بحضور أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الكتل في البرلمان.