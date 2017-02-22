بدأ أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، يبحث خلالها مع السلطان قابوس بن سعيد مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وتأتي زيارة أمير الكويت والوفد المرافق للسلطنة في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين تجاه مختلف قضايا المنطقة.

وكان الصباح قد وصل الاثنين الى مسقط حيث استقبله نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد ووزير التراث والثقافة هيثم بن طارق آل سعيد ورئيس بعثة الشرف يوسف بن علوي بن عبدالله و الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وسفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان فهد حجر المطيري وأعضاء السفارة.

وأكدت الصحف أهمية اللقاء الذي جمع بين سلطان عمان و امير الكويت بقصر العلم العامر الاثنين، خصوصا أن هذه الزيارة تأتي في توقيت يحتاج الى بلورة الرؤى تجاه ملفات ساخنة لاتزال مفتوحة في ضوء أحداث متسارعة في عدد من دول المنطقة.