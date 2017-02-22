قال مصدرٌ عسكري سوري "إنّ جبهات ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي شهدت مساء الاثنين اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والفصائل الإرهابية بعد هدوء حذر ساد في الآونة الأخيرة حيث شنّ الجيش هجمات عنيفة على مواقع المسلحين في المنطقة".

وقال المصدر "إنّ الاشتباكات تركزت على محاور الراشدين والمنصورة والبحوث العلمية والمحور الغربي لضاحية الأسد الذي شكّل نقطة انطلاق للوحدات المقاتلة باتجاه جنوب غرب حلب"، مؤكّداً "أنّ الوحدات المقاتلة التي انطلقت من محور غربي ضاحية الأسد باتت تسيطر نارياً على جسر الرقة الذي يشكّل مدخل حلب الجنوبي الغربي"، لافتاً الى أنّ "الفصائل الإرهابية حاولت الرد على إطلاق الجيش السوري هجماته العسكرية عبر استهدافها حيّي منيان وحلب الجديدة بالقذائف الصاروخية ما أودى بحياة شخصين وجرح إثني عشر آخرين".

أما في ريف حمص الشرقي، يتابع الجيش السوري وحلفاؤه تقدمها في محيط منطقة البيارات الغربية وتوسّع نطاق سيطرتها نحو تدمر، وبهذا الصدد، تحدّث مصدر عسكري من ريف حمص لموقع "العهد" الإخباري قائلاً "إنّ الجيش السوري يتابع تنفيذ عملياته العسكرية المكثّفة شرق قرية الطرفة الغربية ويوسّع نطاق عملياته في محيط القرية بعد سيطرتها عليها حيث تقدمت بمسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات".

وتابع المصدر "إنّ الجيش السوري يكون بذلك قد اقترب أكثر فأكثر من مدينة تدمر حيث أصبحت الوحدات المهاجمة على مسافة نحو عشر كيلومترات من مثلث تدمر وستظلّ العمليات العسكرية مستمرة في عُمق البادية حتى استعادة تدمر وما بعدها"، مؤكداً أنّ "الاستهداف المدفعي والجوي لمواقع إرهابيي التنظيم ونقاط تحركاتهم في محيط منطقة البيارات وعلى سفوح جبال الهيال يُكبّدهم خسائر فادحة".

إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عمليات مكثفة خلال ليلة الاثنين وفجر أمس الثلاثاء على محاور تحرك إرهابيي تنظيم “داعش” التكفيري في مدينة دير الزور.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن العمليات تركزت على تجمعات وآليات لتنظيم “داعش” في معبر الحويقة القريب من نادي المهندسين على الضفة الشمالية للجسر المعلق الذي دمره الإرهابيون في أيار عام 2013.

ولفت المراسل إلى أن العمليات أسفرت عن تدمير 8 آليات مزودة برشاشات ثقيلة ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

كما نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مدعومة بالطيران الحربي ضربات مكثفة على تحركات المجموعات الارهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة في ريفي حماة وإدلب.

ففي ريف إدلب الجنوبي أفاد مراسل سانا بأن الطيران الحربي دمر مستودعين يحويان سيارات مفخخة معدة للتفجير وأسلحة في مزرعة التلاوي في ناحية خان شيخون الواقعة جنوب مدينة ادلب بنحو 70كم.

وإلى الجنوب من بلدة خان شيخون نفذ الطيران الحربي غارة على تجمع للإرهابيين أسفر عن إعطاب سيارة بيك اب واصابة خمسة منهم.

ولفت المراسل إلى أن عمليات الجيش على تجمعات وتحصينات الارهابيين في قرى وبلدات بريف حماة الشمالي أدت إلى إيقاع اصابات مباشرة في صفوفهم بقرية الأربعين ومقتل القيادي في تنظيم جبهة النصرة الارهابي المدعو “أحمد مصطفى عيسى” في بلدة كفرزيتا والإرهابي “خالد اللطمين” من تجمع ما يسمى “كتائب العزة” في بلدة اللطامنة.

ولفت المراسل إلى أن العمليات أدت إلى تدمير مقر لإرهابيي ما يسمى “جند الأقصى ” في قرية مورك ومقتل أحد أفراده وإصابة 3 آخرين.

ودمر الطيران الحربي الاثنين مستودع اسلحة وذخيرة و6 اليات مزودة برشاشات ثقيلة ودبابة وجرافة لإرهابيي “داعش” وقضى على 37 من إرهابييه في قريتي سوحا وحمادي وعلى محور عقيربات /القساطل بريف حماة الشرقي .

من جانب آخر ارتكبت قوات النظام التركي مجزرة جديدة راح ضحيتها العديد من الأطفال والنساء في مدينة الباب بريف حلب خلال عدوانها المتواصل على الأراضي السورية بذريعة محاربتها تنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن مدفعية النظام التركي قصفت الأحياء السكنية في مدينة الباب شمال شرق حلب بنحو 38 كم ما أسفر عن استشهاد 11 شخصا بينهم 3 أطفال و4 نساء.

وبحسب المصادر فإن اعتداءات مدفعية النظام التركي خلفت أيضا أضرارا كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية للمدينة.

واستشهد 24 شخصا يوم الخميس الماضي بينهم 11 طفلا و8 نساء جراء قصف مدفعية النظام التركي وطيرانه الحربي مدينة الباب وذلك بعد نحو شهر من استشهاد 9 مدنيين واصابة 57 آخرين خلال اعتداء قوات النظام التركي على مدينة الباب وبلدتي بزاعة وتادف.

ويعمل نظام أردوغان على إحلال مجموعات إرهابية تابعة له مكان إرهابيي “داعش” في ريف حلب الشمالي وذلك تحت مزاعم الحرب على التنظيم التكفيري المعروف بشراكته معه في سرقة النفط والغاز السوري متجاهلا القرارات الدولية القاضية بتجفيف منابع الإرهاب واغلاق الحدود ومنع تدفق المرتزقة إلى سورية وتجريم الاتجار بالنفط والغاز مع التنظيمات الإرهابية.

من جانبه أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا "حميميم"، الثلاثاء، عن تقديمه 4 أطنان من المساعدات الإنسانية للمدنيين في مدينة حلب السورية.

وجاء في بيان للمركز الروسي: "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حصل على المساعدات الإنسانية 2.88 ألف من السكان.

كما أشار المركز الروسي للمصالحة إلى أنه قام بـ 6 عمليات إنسانية في مدينة حلب، حيث تم تقديم 4 أطنان من الخبز للسكان.

وأشار البيان أيضا إلى أن الطائرات الروسية أنزلت بواسطة مظلات 20.6 طن من المساعدات الإنسانية الأممية إلى دير الزور السورية.