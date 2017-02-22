* مصرع عشرات الغزاة وتدمير 4 آليات بصد زحفين شرقي المخا وكهبوب * إعطاب مدرعة سعودية "برادلي" في الربوعة بعسير

أطلقت صاروخية الجيش واللجان الشعبية الثلاثاء صاروخا محلي الصنع من نوع "زلزال3" على تجمعات لمرتزقة العدوان في جيزان.

وذكر مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ محلي الصنع من نوع "زلزال3"على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في معسكر مستحدث جنوب الموسم في جيزان.

وكانت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت الاثنين تحصينات مواقع عسكرية سعودية وتجمعات للجنود السعوديين في جيزان وعسير بصواريخ اوروغان وقذائف مدفعية أدت إلى سقوط قتلى وأعطاب آليات.

وأوضح مصدر للمسيرة نت أن القوة الصاروخية أطلقت 4 صواريخ أورغان على معسكر مستحدث في الموسم، موقع بيت الرمادي بصاروخي غراد شوهد على إثره فرار للجنود السعوديين من المكان.

واستهدف الجيش واللجان الشعبية تحصينات ومرابض الجيش السعودي خلف موقع كرس جوبح ومعسكر وعلان وقرية الرمادية بقذائف المدفعية.

هذا واستهدف الجيش واللجان الشعبية الثلاثاء تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مأرب.

وأفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان استهدفت تجمعا للمرتزقه في جبل وثبات والأذان الواقعة بين حريب القراميش وحريب نهم في مأرب وحققت إصابات مباشرة.

وفي الوقت نفسه شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على حريب القراميش في محافظة مأرب.

إلى ذلك أعطب الجيش اليمني واللجان الشعبية الثلاثاء مدرعة عسكرية سعودية من نوع "برادلي " في قطاع عسير.

وأفاد مصدر عسكري لــــ"المسيرة نت" بأن الجيش واللجان أعطبوا بصاروخ مضاد للدروع مدرعة "برادلي" غرب مدينة الربوعة.

كما استهدفت صاروخية الجيش واللجان الشعبية معسكر الحاجر بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

هذا وتواصلت عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية في العمق السعودي أمس الثلاثاء حيث استهدفت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان تجمعات ومواقع سعودية في نجران.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجيش السعودي خلف رقابة عليب وقبالة مدرستي العطافة وعاكفة في نجران.

يذكر أن الجيش واللجان الشعبية كانا قد دمرا الاثنين آلية سعودية قبالة منفذ الخضراء.

وفي غضون ذلك لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وأصيب عدد آخر، الثلاثاء، عندما تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف شرق المخا بمحافظة تعز وآخر باتجاه منطقة كهبوب بمحافظة لحج.

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أنه ورغم الغطاء الجوي المكثف من قبل طيران العدوان إلا أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من احباط زحف المرتزقة شرقي المخا بالساحل الغربي.

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية دمروا 4 آليات عسكرية للمرتزقة وتمكنوا من القضاء على العشرات منهم وإصابة أعدادا أخرى.

كما تمكن أبطال الجيش واللجان من صد زحف لمرتزقة على منطقة كهبوب وكبدوهم خسائر كبير في العديد والعتاد.

إلى ذلك واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ارتكاب الجرائم بحق المدنيين وممتلكاتهم، عندما استهدف مناطق مدنية وخلف شهداء وخسائر مادية في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" في صعدة أن شهيدين سقطا إثر غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي، الاثنين، على جبل مرع بمديرية باقم.

وأوضح أن الغارات أدت أيضا لإحراق سيارتين لمواطنين في المنطقة المستهدفة.

كما قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، وأصيب آخرون، الثلاثاء، إثر تدمير آليتين عسكريتين بمحافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا تجمعاً لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمعسكر كوفل بمديرية صرواح.

وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن تدمير آليتين عسكريتين ومصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة.