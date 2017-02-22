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رقم الخبر: 188128 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: محليات  
المبعوث الصيني الى سوريا يؤكد أهمية الدور الايراني

المبعوث الصيني الى سوريا يؤكد أهمية الدور الايراني

أكد المبعوث الصيني الخاص الى سوريا أهمية الدور الذي تلعبه ايران في سوريا، معربا عن رغبة بلاده في التعاون مع طهران في هذا المجال.

ودعا شيه شياويان الذي يزور طهران خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، الى ضرورة القيام بأربع خطوات في آن واحد، وهي تثبيت وقف اطلاق النار والاستمرار في مكافحة الارهاب وايصال المساعدات الانسانية والانتقال السياسي في سوريا.
وشدد على أن الوضع في سوريا بدأ يتحسن نتيجة الجهود التي بذلتها روسيا وسائر الدول في وقف اطلاق النار، مضيفاً: ان وقف اطلاق النار لايزال مستمرا كما تم تشكيل لجنة لمتابعته، وتتولى ايران وروسيا وتركيا مسؤولية هذه اللجنة.
وشدد على أن اجتماع آستانة حقق اهدافه نتيجة المساعي المشتركة التي بذلتها البلدان الثلاثة، خاصة وأن الاجتماع نجح في اجراء مفاوضات مباشرة بين الحكومة السورية والمعارضين الأمر الذي يعد بحد ذاته إنجازاً.
وأعرب عن أمله أن يشارك الجميع في اجتماع جنيف الذي يعقد قريبا وأن يتم الاستماع والاهتمام بكافة وجهات النظر هناك.
ودعا كافة الدول والاطراف المعنية بالأزمة السورية العمل على انجاح مؤتمر جنيف، مشيرا الى أنه بعد مغادرته ايران سيزور جنيف للقاء مندوبي سائر الدول التي تشارك في اجتماع جنيف من أجل تسوية الأزمة السورية.





 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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