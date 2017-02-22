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|رقم الخبر: 188127
|تاريخ النشر: شباط 21, 2017
|الوقت: 18:53
|الاقسام: محليات
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إصابة أهداف جوية بصواريخ محمولة على الكتف في مناورات حرس الثورة
أعلن قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور: إن اليوم الثاني من مناورات (الرسول الاعظم 11) للقوة البرية للحرس الثوري تضمن إطلاق صواريخ محمولة على الكتف تجاه أهداف جوية وإصابتها بدقة.
وقال العميد باكبور في تصريح للصحفيين على هامش المناورات في منطقة تايباد، الثلاثاء: لقد شهدت المناورات اليوم التدريب على عمليات التصدي لمحاولات زعزعة الامن في الشوارع والمدن.
وتابع: إن التصدي للتهديدات الجوية بصواريخ (ميثاق) المحمولة كان من التدريبات الأخرى التي شهدتها المناورات والتي جرت بنجاح.
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