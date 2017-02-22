إصابة أهداف جوية بصواريخ محمولة على الكتف في مناورات حرس الثورة أعلن قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور: إن اليوم الثاني من مناورات (الرسول الاعظم 11) للقوة البرية للحرس الثوري تضمن إطلاق صواريخ محمولة على الكتف تجاه أهداف جوية وإصابتها بدقة.