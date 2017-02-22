وجاء هذا الإعلان في تصريح صحفي أدلى به ترامب في منزله في فلوريدا، ووصف فيه ماكماستر بأنه يتمتع باحترام كبير من الجميع في الجيش ونتشرف بانضمامه لنا، وهو رجل يتمتع بموهبة فذة وخبرة هائلة.

وقال الجنرال ماكماستر خلال تعريف مقتضب عن نفسه إلى الصحافة الى جانب الرئيس الأميركي إنه يتطلع إلى الانضمام الى فريق الأمن القومي وبذل كل ما في وسعه لتعزيز وحماية مصالح الشعب الأمريكي.

من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الثلاثاء: إن بلاده ترى الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر تفهما وحساسية تجاه قضية تسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وفي خطاب لنواب من حزبه الحاكم العدالة والتنمية في البرلمان قال يلدريم إن المحادثات مستمرة مع المسؤولين الأمريكيين بشأن تسليم غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في تركيا في يوليو تموز الماضي. وينفي كولن هذه الاتهامات.

*الفلبين تقول إن آسيان تأمل في صورة أوضح بشأن سياسات ترامب

من جانبه قال وزير الخارجية الفلبني بيرفكتو ياساي يوم الثلاثاء إن دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) تأمل بأن يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياساته في غضون الأشهر القليلة المقبلة لإعطاء "صورة أكثر واقعية ووضوحا" ولاسيما فيما يتعلق بالصين.

وقال ياساي في مؤتمر صحفي "كلنا نعترف بحقيقة أن السياسة الأمريكية في عهد إدارة ترامب مازالت تتشكل.

"لا نعرف الصورة الكاملة التي ستكون عليها هذه السياسة الخارجية فيما يتعلق بعلاقتها مع الصين.

*تجدد المظاهرات المناهضة لترمب بعدة مدن أميركية

هذا وشهدت كبرى المدن الأميركية الاثنين مظاهرات مناهضة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفي يوم احتفال البلاد بـ"يوم الرؤساء" ندد المتظاهرون بما سموها سياسات ترمب العنصرية والفاشية، ولا سيما في ملف الهجرة والحملة التي تقوم بها أجهزة الأمن الأميركية ضد المهاجرين غير الشرعيين.

ورفع المتظاهرون شعارات متعددة، منها "ترمب لست رئيسي" و"ترمب ستبقى تحت أنقاض الجدار الذي ستبنيه على الحدود مع المكسيك "و"أهلا وسهلا بالمهاجرين والمسلمين".