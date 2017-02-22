  • الأربعاء ٢٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأربعاء , فبراير 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188123 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 18:19 الاقسام: محليات  
التبادل المباشر للاخبار بين ايران والبانيا بالتعاون بين ارنا واتا

التبادل المباشر للاخبار بين ايران والبانيا بالتعاون بين ارنا واتا

اتفقت وكالتا انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) والبانيا (اتا) على تبادل الاخبار بين الوكالتين.

وقال غزيم بودغوريتسا رئيس وكالة انباء البانيا الرسمية (اتا) على هامش التوقيع على اتفاقية التعاون الخبري مع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) نأمل ان نستقبل الاخبار المتعلقة بايران مباشرة من ارنا من الآن فصاعدا.
واعتبر زيارته الحالية لطهران والتي تاتي بدعوة من ارنا، بانها مهمة املا بالمزيد من التعاون الاعلامي بين البلدين.
اما المدير العام لارنا محمد خدادي فقد قال خلال اللقاء ان اتا ستستفيد من الخبرات الفنية والمهنية لارنا لتطوير نشاطاتها.
ورحب بنقل ارنا خبراتها الى اتا.
في سياق آخر، زار رئيس وكالة انباء البانيا، مؤسسة ايران الصحفية - الثقافية، وجال في مختلف أقسامها، ومن ضمنها صحيفة الوفاق، حيث اطلع على نشاطات المؤسسة والصحف الصادرة عنها، والتقى بالمدراء والموظفين وأعضاء التحرير فيها، وأثنى على جهودهم القيمة في نقل المعلومات والأخبار بمصداقية وموضوعية، وتمنى لهم دوام الإستمرار والتوفيق.





 

غزيم بودغوريتسا رئيس وكالة انباء البانيا الرسمية غزيم بودغوريتسا رئيس وكالة انباء البانيا الرسمية
غزيم بودغوريتسا رئيس وكالة انباء البانيا الرسميةغزيم بودغوريتسا رئيس وكالة انباء البانيا الرسمية
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0715 sec