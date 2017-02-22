وقال غزيم بودغوريتسا رئيس وكالة انباء البانيا الرسمية (اتا) على هامش التوقيع على اتفاقية التعاون الخبري مع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) نأمل ان نستقبل الاخبار المتعلقة بايران مباشرة من ارنا من الآن فصاعدا.

واعتبر زيارته الحالية لطهران والتي تاتي بدعوة من ارنا، بانها مهمة املا بالمزيد من التعاون الاعلامي بين البلدين.

اما المدير العام لارنا محمد خدادي فقد قال خلال اللقاء ان اتا ستستفيد من الخبرات الفنية والمهنية لارنا لتطوير نشاطاتها.

ورحب بنقل ارنا خبراتها الى اتا.

في سياق آخر، زار رئيس وكالة انباء البانيا، مؤسسة ايران الصحفية - الثقافية، وجال في مختلف أقسامها، ومن ضمنها صحيفة الوفاق، حيث اطلع على نشاطات المؤسسة والصحف الصادرة عنها، والتقى بالمدراء والموظفين وأعضاء التحرير فيها، وأثنى على جهودهم القيمة في نقل المعلومات والأخبار بمصداقية وموضوعية، وتمنى لهم دوام الإستمرار والتوفيق.









