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رقم الخبر: 188122 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: اقتصاد  
إيران توقع 19 مذكرة تفاهم نفطية مع شركات أجنبية

إيران توقع 19 مذكرة تفاهم نفطية مع شركات أجنبية

قال مسؤول شؤون التنمية والهندسة في شركة النفط الايرانية: ان البلاد وقعت حتى الآن 19 مذكرة تفاهم مع الشركات الأجنبية لتنمية حقول النفط والغاز.

وأشار غلام رضا منوجهري، اليوم الثلاثاء، الى أن من بين الشركات التي تم الاتفاق معها، هي: شل الهولندية -البريطانية، وتوتال الفرنسية، واينبكس اليابانية، وغازبروم الروسية. ولفت الى أن بعض هذه المذكرات كالمذكرة المتعلقة بالوحدة 11 لحقل بارس الجنوبي وصلت الى مرحلة الإتفاق المبدئي.

ولفت منوجهري الى أن مذكرات التفاهم تم التوقيع عليها لدراسة حقول: ياران، مارون، كوبال، الوحدة 11 لحقل بارس الجنوبي، بايدار الغربي، آبان، آبتيمور، منصوري، دهلران، سومار، جنغولة، كرنج، شادغان، رج سفيد، جشمة خوش، دالبري، بلال، آزادغان، يادآوران وحقل كيش الغازي، سوسنغرد، فرزاد بي، غلشن وفردوسي. كما لفت الى أن إبرام الاتفاقيات والبدء بتنفيذ المشروع يأتي بعد حسم قضية المناقصات التي تجري في هذا الخصوص، غير ان حظوظ الشركات التي وقعت على مذكرات تفاهم لدراسة المشاريع ستكون أكبر من غيرها.

 
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