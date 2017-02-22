وأشار غلام رضا منوجهري، اليوم الثلاثاء، الى أن من بين الشركات التي تم الاتفاق معها، هي: شل الهولندية -البريطانية، وتوتال الفرنسية، واينبكس اليابانية، وغازبروم الروسية. ولفت الى أن بعض هذه المذكرات كالمذكرة المتعلقة بالوحدة 11 لحقل بارس الجنوبي وصلت الى مرحلة الإتفاق المبدئي.

ولفت منوجهري الى أن مذكرات التفاهم تم التوقيع عليها لدراسة حقول: ياران، مارون، كوبال، الوحدة 11 لحقل بارس الجنوبي، بايدار الغربي، آبان، آبتيمور، منصوري، دهلران، سومار، جنغولة، كرنج، شادغان، رج سفيد، جشمة خوش، دالبري، بلال، آزادغان، يادآوران وحقل كيش الغازي، سوسنغرد، فرزاد بي، غلشن وفردوسي. كما لفت الى أن إبرام الاتفاقيات والبدء بتنفيذ المشروع يأتي بعد حسم قضية المناقصات التي تجري في هذا الخصوص، غير ان حظوظ الشركات التي وقعت على مذكرات تفاهم لدراسة المشاريع ستكون أكبر من غيرها.