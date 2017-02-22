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رقم الخبر: 188121 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 18:23 الاقسام: اقتصاد  
إيران وروسيا تواصلان التعاون في تنفيذ مشاريع بقطاع الطاقة

إيران وروسيا تواصلان التعاون في تنفيذ مشاريع بقطاع الطاقة

قال وزير الطاقة الايراني حميد جيت جيان: ان ايران وروسيا تواصلان التعاون في تنفيذ مشاريع عديدة بقطاع الطاقة.

وأشاد جيت جيان، في تصريح أدلى به خلال البدء بتنفيذ مشروع مشترك مع روسيا لتشييد محطة كهروحرارية في منطقة سيريك بمحافظة هرمزكان (جنوب ايران) بطاقة تبلغ 1400 ميغاواط، أشاد بالتعاون الطيب بين ايران وروسيا في مجال تشييد هذه المحطة. ووصف هذا المشروع بالتجربة الطيبة على صعيد التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.

واعتبر جيت جيان الظروف التي أعقبت التوقيع على الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة (5+1) بأنها منحت الفرصة في مجال تنمية التعاون مع مختلف بلدان العالم، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة الاستفادة منها بشكل جيد. ولفت الى أن مشروع تشييد محطة سيريك سيستغرق 55 شهراً بإستثمارات قدرها 1 مليار و200 مليون دولار. واعتبر ان المحطة ستعمل وفق إنتاجية وكفاءة رفيعة، حيث ستوفر الطاقة اللازمة في تنمية محافظة هرمزكان والقطاع الصناعي فيها.

 
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