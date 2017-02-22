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رقم الخبر: 188120 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: اقتصاد  
آذربايجان تزيد ساعات العمل بالمعابر الحدودية مع إيران

آذربايجان تزيد ساعات العمل بالمعابر الحدودية مع إيران

وجّه الرئيس الآذربايجاني، إلهام علييف، بزيادة ساعات العمل في المعابر الحدودية مع ايران ضمن مرسوم أصدره الإثنين لتنمية السياحة في بلاده.

وفي إطار هذا المرسوم، تم تكليف لجنة الجمارك الحكومية وحرس الحدود الآذربايجانية، لإجراء محادثات مع المؤسسات المعنية في ايران وتنفيذ الإجراءات اللازمة لزيادة ساعات العمل بالمعابر الحدودية ومن ثم تقديم تقرير حول هذا الموضوع في غضون الأشهر الثلاثة القادمة. كما أوعز علييف لدائرة الملاحة البحرية وميناء باكو الدولي لإجراء محادثات مع الدول الساحلية الأخرى المطلة على بحر قزوين لتحسين ظروف السياحة البحرية.

وتضمن مرسوم الرئيس الآذربايجاني توفير الظروف اللازمة لمنح الرعايا الأجانب تأشيرات دخول إلكترونية في جميع المعابر الحدودية لبلاده.

 
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