ارتفاع عدد قتلى الهجوم على محكمة بباكستان الى خمسة قال مسؤولون بالشرطة الباكستانية إن مفجرين انتحاريين هاجموا مجمع محكمة في باكستان يوم الثلاثاء فقتلوا خمسة أشخاص وأصابوا 20 في أحدث واقعة ضمن موجة عنف لإرهابيين.