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رقم الخبر: 188119 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 18:33 الاقسام: دوليات  
ارتفاع عدد قتلى الهجوم على محكمة بباكستان الى خمسة

ارتفاع عدد قتلى الهجوم على محكمة بباكستان الى خمسة

قال مسؤولون بالشرطة الباكستانية إن مفجرين انتحاريين هاجموا مجمع محكمة في باكستان يوم الثلاثاء فقتلوا خمسة أشخاص وأصابوا 20 في أحدث واقعة ضمن موجة عنف لإرهابيين.

وقال إعجاز خان قائد الشرطة في مقاطعة تشارسادا بشمال غرب باكستان لرويترز إن المهاجمين الثلاثة جميعا كانوا يحملون قنابل يدوية وبنادق كلاشنيكوف.

وفجر مهاجم نفسه خارج المحكمة في حين قتل آخران برصاص الشرطة قبل أن يتمكنا من دخول المبنى.

وأضاف خان: الإرهابيون أتوا وأرادوا قتل أكبر عدد ممكن من الناس داخل المجمع القضائي. خمسة أشخاص قتلوا في الهجوم.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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