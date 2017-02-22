أكد وزير الجهاد الزراعي الايراني، محمود حجتي، على ضرورة توسيع حجم التبادل التجاري بين ايران وقرغيزيا نظراً الى الطاقات الهائلة الموجودة لدى البلدين في مجال الزراعة.

وقال الوزير حجتي، الاثنين، خلال لقائه نظيره القرغيزي بانوربيك موراشف في طهران: ان ايران وقرغيزيا لديهما أواصر سياسية وثقافية ودينية وتاريخية واقتصادية. وأضاف: ان ايران لديها طاقات هائلة في مجال التكنولوجيا والأبحاث والتعليم وتربية المواشي على المستوى الصناعي والمشتقات الجينية لتحسين الفواكه والخضراوات والمواشي والكائنات البحرية خاصة الإستزراع السمكي، حيث يمكن لها تقديم المساعدة الى قرغيزيا في هذا المجال.

وأعلن حجتي استعداد ايران للتعاون مع قرغيزيا في شتى مجالات الزراعة وتربية المواشي والدواجن، قائلاً: ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حالياً نحو أربعة ملايين دولار، إذ يعتبر ضئيلاً جداً مؤكداً إننا يجب أن نزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين بمزيد من التعاون الثنائي.

من جانبه، قال وزير الزراعة والصناعات الغذائية وإحياء الأراضي القرغيزي بانوربيك موراشف، خلال هذا اللقاء: ان ايران حققت تقدماً جيداً في مجال الزراعة وإننا مستعدون لتطوير التعاون المشترك مع ايران في تربية المواشي وإنتاج اللحوم. وأشار الى فرص التعاون الزراعي بين طهران وبيشكك، داعياً الى ايجاد لجنة إستثمارية لتنفيذ المشاريع المشتركة بين ايران وقرغيزيا بمشاركة الجانبين.