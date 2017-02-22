قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة ايران: ان ايران وفنلندا قادران على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل الى مليار دولار سنوياً.

وأضاف بدرام سلطاني، الاثنين، وهو يتحدث على هامش الاجتماع التجاري بين ايران وفنلندا وشارك فيه مساعد وزير الاقتصاد الفلندي في طهران: ان التجارة بين ايران وفنلندا بلغت ذورتها عام 2006 فوصلت الى 250 مليون دولار. وتابع: إننا بصدد تعزيز التبادل التجاري مع فنلندا، داعياً الى معالجة المشاكل المصرفية، موضحاً ان المسؤولين الفنلنديين عقدوا لقاءات مع البنك المركزي الايراني والمتوقع أن تعزز البنوك الفنلندية تعاونها مع الأطراف الايرانية خلال الأشهر المقبلة.

من جهة أخرى، قال مساعد وزير الاقتصاد والعمل الفنلندي بتري بلتونن، في اللقاء التجاري: ان 20 شركة فنلندية في قطاعات الطاقة والمناجم وتكنولوجيا الصحة تشارك في الوفد الفنلندي الزائر الى ايران وان بلاده تعتزم توسيع علاقاتها الاقتصادية مع ايران.