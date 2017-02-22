بدأت في العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، محاكمة 18 شخصا متهمين بقتل ضابط تمكن من قتل جنرال يشتبه بأنه أحد قادة المحاولة الانقلابية، وتحول بذلك إلى "بطل قومي" غير مجرى الأحداث ليلة 15 يوليو 2016.

وقتل السرجنت عمر خالص دمير الجنرال سميح ترزي ليلة 15 إلى 16 يوليو، قبل أن يُقتل هو نفسه.

ويحاكم 18 شخصا في أنقرة وقد تصدر عليهم أحكام بالسجن المؤبد خصوصا بتهمة "القتل" و"محاولة قلب النظام الدستوري".

واقتادهم الدرك إلى المحكمة أمام عدسات كاميرات محطات التلفزيون ووسط إجراءات أمنية مشددة، كما ذكر صحفيون من وكالة فرانس برس.

وفي قاعة المحكمة، جلس المتهمون أمام أفراد قوات مكافحة الشغب بينما تلا القاضي أسماءهم.

وتحول خالص دمير إلى بطل قومي في تركيا، إذ أطلق اسمه على عدد كبير من المواليد الجدد وتحول قبره إلى مزار، وأطلق اسمه على عدد من الحدائق والمدارس.

وشهدت تركيا بعد الانقلاب الفاشل وفي ظل حالة الطوارئ ملاحقات قضائية غير مسبوقة شملت توقيف أكثر من 43 ألف شخص.

وإضافة إلى الانقلابيين المفترضين شملت عمليات التطهير أيضا الأوساط المناصرة للأكراد والإعلام ما حمل منظمات غير حكومية على اتهام السلطات باستغلال حالة الطوارئ لخنق أي صوت معارض.