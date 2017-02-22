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رقم الخبر: 188114 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 18:30 الاقسام: دوليات  
انطلاق عملية بريكست بيد مجلس اللوردات

انطلاق عملية بريكست بيد مجلس اللوردات

من المقرر أن يختتم مجلس اللوردات البريطاني، الثلاثاء 21 فبراير/شباط ، مناقشة مشروع القانون حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس العموم قد وافق على مشروع القانون في 8 فبراير/شباط الحالي. والذي من شأنه السماح لرئيسة الوزراء تيريزا ماي أن تبلغ الاتحاد الأوروبي رسميا ببدء عملية الخروج. وقد تستغرق المفاوضات حول انسحاب عضو من الاتحاد الأوروبي عامين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن مشروع القانون حول بريكست، الذي بدأ مجلس اللوردات مناقشته الاثنين، قد يواجه عقبات معينة، علما بأن حكومة المحافظين لا تتمتع بأغلبية ساحقة فيه. وتنوي المعارضة والأعضاء المستقلون في المجلس ضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بعد إتمام عملية الخروج.

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا، قد قضت الشهر الماضي بضرورة الحصول على موافقة البرلمان للشروع في عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

 وبذلك، أيدت المحكمة العليا موقف محكمة لندن العليا التي حكمت بعدم أحقية الحكومة ببدء عملية "بريكست" دون استشارة البرلمان أولا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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