سيزور وفد تجاري - مصرفي سلوفاكي رفيع برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزيري الاقتصاد والمالية بهذا البلد، طهران في آذار/ مارس المقبل.

وأفادت غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة طهران، ان بيتر بلغريني نائب رئيس وزراء سلوفاكيا لشؤون الاستثمارات، وبيتر كاجيمير وزير الاقتصاد، وبيتر جيغما وزير المالية بسلوفاكيا، سيزورون ضمن وفد ايران للتوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية الايرانية. كما سيتفقد الوفد السلوفاكي واحة العلم والتكنولوجيا الايرانية بطهران.

وسيضم الوفد التجاري السلوفاكي في عضويته 40 من رجال الأعمال يمثلون 35 شركة سلوفاكية على أن يصل إلى طهران يوم 7 مارس المقبل.