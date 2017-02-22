توفي مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، قبل يوم من بلوغه 65 عاما. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تشوركين توفي فجأة في مقر عمله في نيويورك.

وعمل الدبلوماسي المخضرم مبعوثا لبلده لدى الأمم المتحدة منذ عام 2006. ونعته الوزارة بوصفه "دبلوماسيا رائعا"، وتقدمت بالعزاء لأسرته.

ومن جهته، أعرب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن صدمته.

وتقدم حق بالتعازي لأسرة تشوركين وأصدقائه وبلده. وأبدت المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور حزنها لوفاة تشوركين.

وقالت باور في تغريدة بموقع تويتر "حزينة لوفاة السفير الروسي بالأمم المتحدة".

وأضافت أنه مايسترو دبلوماسي ورجل حريص جدا، بذل كل ما في وسعه للتغلب على الخلافات الأمريكية الروسية.

وفي السابق، عمل تشوركين مبعوثا إلى كندا وبلجيكا، وممثلا خاصا في المحادثات بشأن يوغوسلافيا في بداية تسعينات القرن الماضي.

كما اختارته موسكو ليدلي بشهادة أمام البرلمان الأمريكي (الكونغرس) بشأن كارثة مفاعل تشرنوبل التي حدثت في عام 1986.

من جهته أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن رفض وفد أوكرانيا تبني بيان لرئيس مجلس الأمن الدولي حول وفاة تشوركين جاء على الأرجح بأمر من كييف، معتبرا ذلك خارج إطار الأخلاق الإنسانية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية "مارغوت فالستروم" الثلاثاء 21 فبراير/شباط، إن موسكو تعودت للأسف على مثل هذه الخطوات من قبل السلطات الأوكرانية ضد هؤلاء الذين يدافعون عن حقوق الروس، متهما كييف بتجاهل أفعال النازيين الجدد في أوكرانيا.

وأكد الوزير الروسي أن مرسوم الرئيس الروسي حول الاعتراف بالوثائق الصادرة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين يتفق مع اتفاقات مينسك روحا ونصا، قائلا: هذا المرسوم أملته متطلبات إنسانية. هل يتفق ذلك مع روح وهدف اتفاقات مينسك؟ إنه يتفق. وليس فقط للروح والهدف، بل مع نص اتفاقات مينسك، التي تدعو مباشرة إلى ضرورة حل كل القضايا الإنسانية في هذا الجزء من منطقة دونباس.

وتابع لافروف أن هناك خلافات جدية بين روسيا والسويد وغيرها من الدول الأوروبية حول تقييم الوضع في دونباس وأسباب الأزمة الأوكرانية، إلا أن موسكو وستوكهولم تدعوان إلى تنفيذ اتفاقات مينسك بالكامل.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الروسية إن موسكو لم تتهم السويد أو أي بلد آخر بإفساد العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أن موسكو أعلنت فقط أن السويد وغيرها من الدول الأوروبية هي التي بادرت للتخلي عن التعاون مع روسيا في مجالات عدة.

وأكد لافروف أن موسكو ترحب بقيام عدد متزايد من الدول الأوروبية بإعادة التفكير في موقفها بشأن التعاون مع روسيا، مضيفا أن هذه الدول، على ما يبدو، ليست مستعدة للتضحية بمصالحها الوطنية مقابل دعم القيادة الأوكرانية.

وأضاف الوزير الروسي أنه دعا الجانب السويدي إلى زيارة شبه جزيرة القرم لكي يتمكن بنفسه من رؤية ما يحدث في الواقع داخل هذا الإقليم الذي انضم إلى روسيا بعد استفتاء عام قبل 3 سنوات.

* هل سيرشح بوتين نفسه في انتخابات 2018

من ناحية أخرى قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين يوم الثلاثاء: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعلن بعد ما إذا كان سيترشح لفترة رئاسية جديدة في 2018 لأن ذلك من السابق لأوانه.

وأضاف: لا يزال لدينا وقت كاف قبل الحملة الانتخابية.