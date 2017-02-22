أكد وزير الكهرباء العراقي، قاسم الفهداوي، ان الغاز الايراني سيتدفق في القريب العاجل على الأراضي العراقية وان المشروع يمر بمراحله الأخيرة وهو على وشك افتتاحه، لافتاً الى أن التعاون بين ايران والعراق في مجال الكهرباء لم يصل الى مستوى الطموح.

وقال الفهداوي، في لقاء خاص مع وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان (التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق جيد جداً، لكن للأسف الشديد الأزمة المالية التي يمر بها العراق حدت من هذا الطموح.. كان لدينا طموح أكبر في توسيع هذا التعاون.. التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء موجود، لكنه وللأسف الشديد هو دون الطموح بسبب الأزمة المالية).

وأضاف الفهداوي: (كانت ايران تجهز المنظومة العراقية 1000 ميغاواط من الكهرباء وللأسف الشديد توقف هذا التجهيز بسبب عدم قدرتنا على تسديد المبالغ في أوقاتها وتراكم الديون التي في ذمتنا للشركات الايرانية ما سبب عجزاً لدى هذه الشركات عن مواصلة التجهيز ما أدى الى قطع 1000 ميغاواط من المنظومة العراقية، ونحن الآن نعمل على إعادتها تم حل جزء من المشكلة ونأمل بأن نصل الى حل كامل). وأشار الى أن (نحن الآن نعمل على مشروع تجهيز الغاز الايراني وليس الكهرباء، ومشروع خط الغاز الايراني يمر بمراحله الأخيرة وأوشكنا على افتتاحه.. هناك مشكلة إجرائية وسنجد لها حل وسيتدفق الغاز الايراني على الأراضي العراقية).

وأكد وزير الكهرباء العراقي، ان (مشروع غاز المنطقة الوسطى اكتمل تقريباً ومشروع المنطقة الجنوبية الى وقت أكثر وهذين المشروعين سيغذيان المنظومة الكهربائية العراقية وسيخدمان العراق بشكل كبير، باعتبار ان الغاز مهم جداً لأنه سيعوض عن استهلاك الغازويل ونحن لدينا محطات كهربائية كثيرة جداً متوقفة الآن بسبب التكلفة الباهضة لسعر الغازويل).

ولفت الفهداوي الى أن (التعاون مع الجمهورية الاسلامية في ايران لم يصل الى مستوى الطموح)، وقال: (أنا اطلعت على القدرات الايرانية، وحاجة العراق وما وصلنا له لا يتجاوز 10% من مستوى الطموح.. الخبرات الايرانية في مجال الكهرباء كبيرة جداً وجيدة جداً ونحن نأمل الاستفادة من هذه الخبرات).