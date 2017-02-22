بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء الإثنين، مع وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، بشأن التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات النفط والغاز والكهرباء وتذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام توسيع آفاق التعاون.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان، إن الأخير (استقبل في مكتبه، الاثنين، وزير النفط الايراني بيجن زنكنة والوفد المرافق له). وأضاف: ان (الجانبين بحثا التعاون بين البلدين في مجال النفط والغاز والكهرباء وتذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام توسيع آفاق التعاون المشترك، حيث تم تقديم العديد من المقترحات بهذا الخصوص).

من جهته، نقل الوزير زنكنة (تحيات حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونائبه اسحاق جهانغيري للعبادي ودعم الجمهورية الاسلامية للعراق في حربه ضد الارهاب).

هذا وبحث رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم بمكتبه في بغداد مع وزير النفط الايراني بيجين زنكنة والوفد المرافق له بحضور وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، ملف الطاقة في عموم المنطقة والعالم والعلاقات الاقتصادية بين العراق وايران.

وأكد الحكيم، خلال اللقاء، على (أهمية تنسيق المواقف وبناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين لما له من تأثير إيحابي عليهما وعلى عموم المنطقة). وبحث الجانبان (ملف الاستفادة من الحقول المشتركة وحل المشاكل المتعلقة بهذه الحقول عبر الحوار والاتفاق والاستفادة من مصافي ايران القريبة من إمكان إنتاج النفط سواء في كركوك أو الجنوب).

من جانبه، شكر وزير النفط الايراني عمار الحكيم على حسن الاستقبال، مؤكداً ان (البلدين لهما الثقل الأكبر في المنطقة والتعاون الاقتصادي بينهما يصب في مصلحتيهما، بالإضافة الى عموم المنطقة)، مبيناً ان (ذلك ينطلق من الروابط الجغرافية والحدودية والاقتصادية المشتركة مابين العراق وايران).

إلى ذلك، وصف وزير النفط العراقي، جبار علي لعيبي، التعاون بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية في مجالات النفط والغاز والطاقة بالكبير جداً، لافتاً الى (أن هذا التعاون لم يصل الى مستوى الطموح وإننا نطمح للوصول الى أعلى المستويات).

وقال لعيبي، خلال لقاء خاص أجراه معه مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان (هناك تعاون كبير جداً بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية في مجالات النفط والغاز والطاقة.. وبرغم هذا التعاون والتطور الكبير الحاصل بين البلدين في هذه المجالات، إلا أننا نطمح للوصول الى أعلى المستويات من التعاون المشترك.. فنحن مازلنا لم نصل بهذا التعاون الى مستوى الطموح). وأضاف لعيبي: (نحن حريصون على أن تكون علاقات البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة بأعلى مستوياتها بين الجارين الشقيقين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية، لذا أنا مسرور جداً أن أكون اليوم الى جانب أخي وزميلي معالي السيد الوزير زنكنة لنتحاور بما يهم مصلحة بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين).

وأكد وزير النفط العراقي: (لقد وقعنا وثيقة عمل تحتوي على مواضيع مهمة جداً، والحمد لله لكون مباحثاتنا تكللت جميعها بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله سنلمس النتائج الايجابية الكبيرة لوثيقة العمل هذه قريباً).

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت، في وقت سابق من يوم الاثنين، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني بشأن التعاون المشترك في مجال النفط والغاز، فيما أشارت الى أن إيران أبدت استعدادها لمنح الطلبة العراقيين زمالات دراسية في التخصصات النفطية.