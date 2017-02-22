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رقم الخبر: 188108 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 17:40 الاقسام: دوليات  
كندا تشرّع أبوابها للاجئين من أميركا

كندا تشرّع أبوابها للاجئين من أميركا

أعلنت الشرطة الكندية أنها عززت تواجدها على حدود الكيبيك.

أعلنت الشرطة الكندية أنها عززت تواجدها على حدود الكيبيك، وأن سلطات الحدود أنشأت مركزاً مؤقتاً للاجئين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء القادمين من الولايات المتحدة.
وذكرت الوكالة الكندية لخدمات الحدود في مؤتمر صحفي "أنها حولت قبوا غير مستخدم إلى مركز للتعامل مع طالبي اللجوء. وأنها تعكف على تكليف عاملين من مواقع أخرى بالعمل في الإقليم لمواجهة الأعداد المتزايدة من اللاجئين".
وقالت وكالة خدمات الحدود "إن عدد المتقدمين بطلبات لجوء عند المعابر الحدودية بين الكيبيك والولايات المتحدة زاد بأكثر من المثلين في 2015-2016"، مشيرةً إلى "أن 452 شخصا قدموا طلبات الشهر الماضي مقارنة مع 137 طلب لجوء في كانون الثاني 2016".
وأشارت الوكالة إلى "أنّ هذا التدفق يجهد موارد الشرطة والحكومة الاتحادية بدءا من إقليم مانيتوبا الذي يصله اللاجئون في حالة إعياء شديد جراء السير لساعات في أحوال مناخية قاسية البرودة وانتهاء بإقليم الكيبيك، حيث تنقل سيارات الأجرة طالبي اللجوء على بعد أمتار من الحدود بين الكيبيك والولايات المتحدة".


 

 
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