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رقم الخبر: 188106 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 17:39 الاقسام: دوليات  
علييف يعين زوجته نائبًا أول له

علييف يعين زوجته نائبًا أول له

أصدر رئيس جمهورية آذربيجان إلهام علييف مرسومًا بتعيين عقيلته ميهريبان علييفا في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية. حسب ما أفاد المكتب الصحفي للرئاسة.

أصدر رئيس جمهورية آذربيجان إلهام علييف مرسومًا بتعيين عقيلته ميهريبان علييفا في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية. حسب ما أفاد المكتب الصحفي للرئاسة.
ووفقا للدستور في جمهورية آذربيجان، يتحمل النائب الأول المسؤولية وتؤول إليه صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر على الأخير القيام بمهامه الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء استفتاء عام في آذربيجان في سبتمبر/ أيلول الماضي حول تعديل الدستور.
ومن بين التعديلات التي أقرت تغيير فترة الرئاسة من 5 سنوات إلى 7 أعوام واستحدث منصب نائب رئيس الجمهورية، وبقي منصب النائب الأول للرئيس شاغرا حتى الآن.

 

 
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