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رقم الخبر: 188105 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 17:28 الاقسام: دوليات  
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في “يوم الرؤساء”

الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في “يوم الرؤساء”

تظاهر نحو عشرة آلاف شخص الإثنين في نيويورك، هاتفين “ترامب ليس رئيسي”، تزامنا مع خروج تظاهرات مماثلة في مدن أميركية عدة، وذلك على هامش احتفال البلاد ب”يوم الرؤساء”.

تظاهر نحو عشرة آلاف شخص الإثنين في نيويورك، هاتفين “ترامب ليس رئيسي”، تزامنا مع خروج تظاهرات مماثلة في مدن أميركية عدة، وذلك على هامش احتفال البلاد ب”يوم الرؤساء”.
وتجمع متظاهرون من كل الأعمار والاثنيات في ساحة كولومبوس أمام فندق ترامب الدولي وقرب سنترال بارك تعبيرا عن استيائهم من ادارة الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف التظاهرات الى إظهار ان المعارضة الشعبية للرئيس الجمهوري ما زالت على زخمها بعد مرور شهر على تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/يناير الماضي.
واستفاد الناشطون المعارضون لترامب من مناسبة “يوم الرؤساء”، لتنظيم تظاهرات في مدن أميركية عدة منها لوس انجليس وشيكاغو وأتلانتا وواشنطن.


 

 
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