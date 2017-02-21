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رقم الخبر: 188103 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 17:25 الاقسام: عربيات  
حملة اعتقالات نفذها الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين

حملة اعتقالات نفذها الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهمٍ واعتقالاتٍ واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهمٍ واعتقالاتٍ واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، تركّزت بعضها في قرية العيسوية بالقدس المحتلة، وأخرى في قرية تل بنابلس.
واعتقلت قوات الاحتلال الشابين حمزه المالحي، ونادر المصري، بعد اقتحامها لمخيم شعفاط بالقدس المحتلة.
كما اقتحمت قرية العيسوية وهدمت خيمة استقبال الأسير المحرر محمد زيدان محمود، والذي أفرج عنه من سجونها في القرية.
وسلمت قوات الاحتلال بلاغاتٍ لثلاثة شبّان أشقاء وهم سفيان، ومهند، وبشار ناصر علي خليل، لمراجعة مخابراتها، وهم من العيسوية. وشنت قوات الاحتلال اعتقالاتٍ واسعة في القرية، طالت عددًا من الشبان، عرف بينهم: محمد كايد محمود، وشاهين عليان، والأشقاء سامر، ومهند، وسامي ابو عبيد.
وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال منطقة ام الشرايط، وقامت بإطلاق نيرانٍ كثيفة، فيما اقتحمت مخيم الأمعري، واعتقلت منه ثمانية شبّان لم تعرف تفاصيل كاملة حولهم.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل، غرب مدينة نابلس، حيث قامت بتفتيش منازل المواطنين: أحمد عبد الجليل ومحمد الهندي وتحسين الصيفي.
واندلعت مواجهاتٌ بين قوات الاحتلال والشبان الذين حاولوا التصدي للمداهمات التي عاثت خرابًا في منازل المواطنين، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، والرصاص الحي.واعتقلت قوات الاحتلال من البلدة، المواطن كايد الهندي، كما قامت بتفجير جسم مشبوه في أحد مناطقها، حيث سمع انفجارٌ كبير فيها.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة شمال مدينة نابلس، واعتقلت الشاب ادهم الشاعر.

 

 
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