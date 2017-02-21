بدأ أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، يبحث خلالها مع السلطان قابوس بن سعيد مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وتأتي زيارة أمير الكويت والوفد المرافق للسلطنة في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين تجاه مختلف قضايا المنطقة.

وكان الصباح قد وصل أمس الى مسقط حيث استقبله نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد ووزير التراث والثقافة هيثم بن طارق آل سعيد ورئيس بعثة الشرف يوسف بن علوي بن عبدالله و الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وسفير الكويت لدى سلطنة عمان فهد حجر المطيري وأعضاء السفارة.

وقد تناولت الصحف العمانية اليوم الزيارة التي يقوم بها أمير الكويت استجابة لدعوة قابوس بن سعيد.

وقالت الصحف إن حجم الوفد الرسمي المصاحب لأمير الكويت يعكس الرغبة في بناء المزيد من جسور التواصل المثمر والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين .

وأكدت الصحف أهمية اللقاء الذي جمع بين سلطان عمان و امير الكويت بقصر العلم العامر أمس، خصوصا أن هذه الزيارة تأتي في توقيت يحتاج الى بلورة الرؤى تجاه ملفات ساخنة لاتزال مفتوحة في ضوء أحداث متسارعة في عدد من دول المنطقة.



