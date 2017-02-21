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رقم الخبر: 188099 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 17:24 الاقسام: عربيات  
وقفات تضامنية في دمشق وحلب وحمص مع بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين

وقفات تضامنية في دمشق وحلب وحمص مع بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين

نُظمت عدة وقفات تضامنية مع أهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من قبل المجموعات المسلحة.

نُظمت عدة وقفات تضامنية مع أهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من قبل المجموعات المسلحة في ريف إدلب الشمالي ودعت الى الاسراع في فك الحصار عن البلدتين وادخال المساعدات الغذائية والانسانية اليها.
واقام اتحاد الطلبة والفعليات الاهلية وقفة تضامنية في جامعة حلب شارك فيها الاهالي الخارجون من البلدتين، كما اقيمت في الوقت نفسه وقفة اخرى في حديقة السيدة زينب(ع) في دمشق شاركت فيها فعاليات اجتماعية ودينية، وكذلك وقفة ثالثة في حسياء في حمص شارك فيها الأهالي الخارجون من الفوعة وكفريا.
وطالب المشاركون في الوقفات الثلاث الى جانب وقفة اهالي بلدتي الفوعة وكفريا داخل بلدتيهما المحاصرتين، المجتمع الدولي النظر في حال البلدتين، والامم المتحدة الى وضع قضية الفوعة وكفريا على طاولة جنيف 4، والاسراع في ادخال المساعدات اليهما وفك الحصار .‎

 

 
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