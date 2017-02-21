يتواصل اشتعال عدد من الجبهات على طول الجغرافيا السورية. تطوراتٌ سريعة تشهدها جبهات ريفي حلب وحمص، حيث يقترب الجيش السوري أكثر فأكثر من مدينة تدمر، في وقت باتت فيه القوات العاملة في ريف حلب على مقرُبة من السيطرة على "جسر الرقة".

مصدرٌ عسكري سوري قال لموقع "العهد" الإخباري "إنّ جبهات ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي شهدت مساء أمس اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والفصائل الإرهابية بعد هدوء حذر ساد في الآونة الأخيرة حيث شنّ الجيش هجمات عنيفة على مواقع المسلحين في المنطقة".

وقال المصدر "إنّ الاشتباكات تركزت على محاور الراشدين والمنصورة والبحوث العلمية والمحور الغربي لضاحية الأسد الذي شكّل نقطة انطلاق للوحدات المقاتلة باتجاه جنوب غرب حلب"، مؤكّداً "أنّ الوحدات المقاتلة التي انطلقت من محور غربي ضاحية الأسد باتت تسيطر نارياً على جسر الرقة الذي يشكّل مدخل حلب الجنوبي الغربي"، لافتاً الى أنّ "الفصائل الإرهابية حاولت الرد على إطلاق الجيش السوري هجماته العسكرية عبر استهدافها حيّي منيان وحلب الجديدة بالقذائف الصاروخية ما أودى بحياة شخصين وجرح إثني عشر آخرين".

أما في ريف حمص الشرقي، يتابع الجيش السوري وحلفاؤه تقدمها في محيط منطقة البيارات الغربية وتوسّع نطاق سيطرتها نحو تدمر، وبهذا الصدد، تحدّث مصدر عسكري من ريف حمص لموقع "العهد" الإخباري قائلاً "إنّ الجيش السوري يتابع تنفيذ عملياته العسكرية المكثّفة شرق قرية الطرفة الغربية ويوسّع نطاق عملياته في محيط القرية بعد سيطرتها عليها حيث تقدمت بمسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات".

وتابع المصدر "إنّ الجيش السوري يكون بذلك قد اقترب أكثر فأكثر من مدينة تدمر حيث أصبحت الوحدات المهاجمة على مسافة نحو عشر كيلومترات من مثلث تدمر وستظلّ العمليات العسكرية مستمرة في عُمق البادية حتى استعادة تدمر وما بعدها"، مؤكداً أنّ "الاستهداف المدفعي والجوي لمواقع إرهابيي التنظيم ونقاط تحركاتهم في محيط منطقة البيارات وعلى سفوح جبال الهيال يُكبّدهم خسائر فادحة".





