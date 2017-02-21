قالت منظمة الشفافية الدولية إنه لا يمكن هزيمة تنظيم داعش الارهابي دون مكافحة الفساد، خصوصا في دول الشرق الأوسط.

وأوضح تقرير للمنظمة بعنوان "الدوامة الكبيرة" أن التنظيم يتذرع بمكافحته للفساد والرشوة والمحاباة والتمييز، من أجل تجنيد المزيد من المقاتلين.

وقال: إن تنظيم داعش يروّج لنفسه باعتباره يستطيع توفير الأمن والعدالة والرفاهية، بينما الغرب وحلفاؤه متواطئون مع الفساد.

واعتبرت المنظمة في تقريرها أن الفساد يشكل تهديدا أمنيا حقيقيا، أكثر من كونه مجرد وسيلة لتعبئة جيوب النخبة بالمال. وضربت منظمة الشفافية الدولية مثلا بعدم توفر العدد الكافي من الجنود للجيش العراقي في بداية معركة الموصل بسبب تفشي الفساد.

وأشار التقرير إلى أن المجتمع الدولي يركز على الأفكار الدينية للتنظيمات المتطرفة فقط ويتجاهل الظروف المادية التي أوجدتهم، متهما الولايات المتحدة والدول الغربية بالتغاضي عن الفساد، ولا سيما في الشرق الأوسط.

وطالب التقرير الدول الغربية بزيادة الضغط من أجل توفير المحاسبة بشأن الميزانيات العسكرية، مؤكدا أن الحكومات الفاسدة تتسبب في صنع أزماتها الأمنية بتقويضها للمؤسسات.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الشفافية الدولية منظمة أهلية غير ربحية تتخذ من مدينة برلين بألمانيا مقرا لها، أنشئت عام 1993 بهدف مكافحة الفساد ومنع النشاطات الإجرامية النابعة منه.