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رقم الخبر: 188094 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 16:32 الاقسام: منوعات  
زوجان أصمان يسمعان بعضهما للمرة الأولى!

زوجان أصمان يسمعان بعضهما للمرة الأولى!

تمكن زوجان بريطانيان من سماع صوتي بعضهما للمرة الأولى منذ زواجهما قبل 12 عاماً، وذلك بفضل عملية زراعة قوقعة للأذنين خضعا لها في نفس الوقت.

ولد كل من نيل (50 عاماً) وهيلين روبنسون (54 عاماً) وهما يعانيان من فقدان حاسة السمع، واقتصر تواصلهما على لغة الإشارة وقراءة الشفاه طوال فترة زواجهما، وفشلت جميع محاولات استخدام وسائل تقوية السمع لديهما.

وأصبح نيل وهيلين أول زوجين يخضعان لعملية زراعة القوقعة في مركز السمع بجامعة ساوثمبتون، حيث قام الأطباء بزراعة أقطاب كهربائية صغيرة داخل الجمجمة للزوجين، ليتمكنا من سماع الأصوات للمرة الأولى في حياتهما.

وتم توثيق اللحظات الأولى لتشغيل جهازي السمع لدى الزوجين بالفيديو، حيث اختلطت دموع الفرح بأصوات ضحكاتهما، وهما يختبران سماع الأصوات للمرة الأولى، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعلّق نيل مازحاً بعد تشغيل جهاز السمع بأنه لم يحب صوت زوجته، ولكنه بدأ بالتعود عليه، حيث تفاعل مع الأمر بشكل عاطفي، وسرعان ما انفجر بالبكاء.

والمثير في الأمر أن استعادة نيل لحاسة السمع ساهمت في إنقاذ حياته، حيث تمكن من سماع صوت منبه سيارة مقبلة باتجاهه، بعد وقت قصير من إجراء العملية.

ويشترك الزوجان أيضاً في سبب فقدانهما لحساسة السمع منذ الولادة، حيث أصيبت والدة كل منهما بالحصبة الألمانية خلال فترة الحمل، وعلى الرغم من عدم قدرتهما على التواصل بالصوت، إلا أنهما عاشا حياة سعيدة على مدى السنوات الماضية، لكن الجراحة التي خضعا لها ستغير مجرى حياتهما إلى الأفضل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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