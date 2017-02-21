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رقم الخبر: 188090 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 16:26 الاقسام: منوعات  
أم ترسل لإبنها «قمامته» عبر البريد عقاباً على تركها في المنزل

أم ترسل لإبنها «قمامته» عبر البريد عقاباً على تركها في المنزل

تعرض الشاب (كونور كوكاس) 18 عاماً لصدمة كبيرة عندما أرسلت له والدته صندوقاً إلى الجامعة بولاية (بنسلفانيا) الأمريكية عبر البريد، ظن في البداية أنه هدية من والدته.

ولكن الصدمة عندما فتح الصندوق وعثر بداخله على قمامة كان قد تركها في المنزل، ولم يقم بإزالتها أثناء مكوثه بالمنزل في فترة الإجازة، تحديداً في غرفته.

ففي الولايات المتحدة الأميركية، ينتقل الشباب إلى جامعات بعيدة وينامون بما يعرف بالـ Dorms، في حين أهلهم يرسلون لهم الأغراض.

لكن هذه الوالدة قررت إرسال علبة من النفايات لابنها، لأنه لم يأخذ كيس النفايات كما طلبت منه والدته قبل أن يغادر المنزل، فانتقمت منه بهذه الطريقة.

الأمر الذي دفعه لنشر الصورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ولاقت رواجاً كبيراً وانهالت التعليقات التي انحصر معظمها في تأييد الأم، التي أرادت معاقبة ابنها على قلة نظافته.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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