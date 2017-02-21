لا تعكس الهدايا مشاعر التقدير والذكرى فقط، بل تميز مُقدمها ورقي ذوقه ومكانته، حيث أهدى عروسان اماراتيان للمدعوين في حفل زفافهما، شوكولاتة دهن العود الأغرب على الإطلاق، والتي تم تصنيعها حصرياً لهما على مدى 10 أيام بتكلفة مليون درهم، ليتم تقديمها في علب مجوهرات أبهرت الحضور.

جريدة «البيان» الاماراتية التي نشرت التقرير التقت خبير الشوكولاتة اللبناني، سعيد جبران، الذي تحمل مسؤولية هذا التحدي، وقال: تحظى جميع التفاصيل بعناية فائقة في حفلات الزفاف الفاخرة، وقد تلقيت طلباً استثنائياً من عروسين اماراتيين، لتحضير شوكولاتة حصرية لزفافهما من أجود أنواع دهن العود، ثم تغليفها بورق خاص وتقديمها في علب مجوهرات مزخرفة، كهدايا فاخرة للمدعوين.

وتابع: دمج دهن العود بالشوكولاتة كان تحدياً صعباً، حيث قمنا بتكرير دهن العود على عدة مراحل وتقطيره وإضافته إلى خليط الشوكولاتة، وسط اختبارات لتركيز النكهة والكثافة، بما يضمن مذاقاً شهياً ومتفرداً، وبلغت الكمية نحو 700 كيلوغرام، حظيت بإشراف 6 خبراء على مدى 10 أيام عمل متواصل، وقد أهلنا نجاحنا في المهمة، إلى خوض تحديات أخرى، مثل تحضير باقات زهور كاملة من الشوكولاتة ولكن بنكهة الزهور الطبيعية، وتحضير أصناف باللبان والحلوى.

وأوضح جبران أن هذا النوع لا يضر بالصحة، وقال: تراجع الطلب على الذهب في الأطعمة والحلويات، لكونه مجرد إضافة شكلية بلا مذاق، أما دهن العود فهو إضافة جوهرية فاخرة.