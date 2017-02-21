بالأمس حكينا عن سارة وكيف دفعها زوجها النتن لأن تكشف عن ساقيها أمام دونالد ترامب حسب ما قالت الصحافة الإسرائيلية مطلع الأسبوع ويمكنكم أحبتي مراجعة الموضوع ولكن من دون صور!! أرجوكم اقرأوا الكلمات فقط وأحذفوا الصور على الفور لأن الصحافة بتاعتهم «شريفة أوي» زي شريفة فاضل وقد نشرت تقاريرها عن الموضوع مع الصور.

شو هو تبرير الصحف اللي تدافع عن النتن ياهو ومنها «اسرائيل اليوم» فهي تقول أنه كل شيء يهون ويسهل ويرخص من أجل مصلحة «اسرائيل» العليا!!..

يا سلام ولابأس التذكير بإعترافات تسيبي ليفني بأنها كانت وطنية ومناضلة من أجل «اسرائيل» وأنها «ضحّت» بكل شيء من أجل «اسرائيل»!! ومارست ما يندى له الجبين مع زعماء عرب من أجل الحصول على معلومات.. قبحكم الله يا أحفاد القردة والخنازير على هيك نضال وتضحية!!..

المهم أحبتي وعدتكم بالأمس أن نحكي مع حضراتكم عن أصل الموضوع.. تعرفون أحبتي شو هو أصل الموضوع؟! وشو هي المهمة اللي ذهب بها النتن ياهو ويعقد اجتماع «مغلق» مع ترامب ويأخذ معه سارة؟!..

الجواب معلوم.. الزلمه لم يخف شيء من مهمته.. قال أنه يريد أن يعقد حلف «سنّي- اسرائيلي»!! ويريد أن يحظى هذا الحلف بمباركة ورعاية ودعم من أمريكا الترامبية!! والهدف معلوم.. وإذا لم يكن معلوم بالنسبة لحضراتكم فعليكم متابعة إعلام دول الإعتدال.. شوفوا شتقول الجزيرة والشرق الأوسط والعربية والحياة والقدس العربي والمستقبل والجديد والخ الخ.. والنتيجة واضحة ايران ارهابية، سوريا مجرمة واعدمت آلاف الأبرياء في سجن صدمايا، وبعد؟! الحشد الشعبي والجيش العراقي هدّم البيوت على رؤوس الأبرياء من أهل السنّة!! وأما الجيش اليمني واللجان الشعبية فهم يقصفون بالصواريخ الايرانية المدن الآمنة ويذبحون المدنيين الأبرياء!! أما حزب الله وحماس والجهاد وغيرهم.. فهم يقمعون المدنيين المسالمين الأبرياء وعندهم معتقلات يمارسون فيها شتّى أنواع التعذيب!! هل عرفت كيف تجري الأمور يا حبيب؟!..

صحيفة هآرتس الصهيونية.. تقول أن الحلف يجري بناؤه في سرية وتكتم!! ونترك لوسائل الإعلام مهمة تهيئة الأجواء!! وبنفس الوقت كشفت عن اجتماع سرّي عقد العام الماضي في العقبة جمع جون كري والنتن ياهو مع زعيمين عربيين كبيرين!!..

في الختام أرجو أن لا تكون هذه التسريبات والمحاولات قد جرت شيئاً من الخوف الى قلوبكم أحبتي.. أقسم لكم برب السموات السبع ومن الأرضين مثلهن.. أنهم يجرون خلف سراب ما يسعون له لن يتحقق.. لان أهل السنّة أكثر كرهاً للصهاينة من الشيعة، وسيفشلون ما يخطط له النتن ياهو وزوجته سارة مع المنبطحين منهم.