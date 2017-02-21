وقال الزعنون: إن الشعب الفلسطينيي صابر و لن يخرج من أرضه مرة أخرى.

و أضاف الزعنون: أنا أدعو إلى تفعيل كل الآليات للوقوف بوجه الاستيطان الإسرائيلي.

وشدد الزعنون على ضرورة اعتذار بريطانيا عن وعد بلفور المشؤوم الذي استبيحت عبره فلسطين من قبل الصهاينة.

ويشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون، في أعمال المؤتمر السادس لدعم الشعب الفلسطيني، المنعقد في طهران.

وقد انطلق صباح اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية برعاية قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمي السيد علي الخامنئي في طهران.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن 80 دولة علي مستوي رؤساء البرلمانات و نوابهم ورؤساء اللجان البرلمانية، إضافة إلى شخصيات في حركات المقاومة.

ويناقش المؤتمر التحديات الدولية والإقليمية أمام القضية الفلسطينية إضافة على تكريس مبدأ الوحدة وإنهاء الانقسام بين الأمة الإسلامية وحشد الطاقات لدعم الشعب الفلسطيني.