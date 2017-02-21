قال وزير الأمن حجة الاسلام والمسلمين محمود علوي، ان الوحدة والاخوة بين الشيعة والسنة والتضامن بين المسلمين، عامل إستقرار في المنطقة.

وفي ملتقى دور الوحدة الاسلامية في الأمن الاقليمي المستدام والذي عقد اليوم الثلاثاء بحضور علماء الدين من الشيعة والسنة من محافظات كردستان وكرمانشاه (غرب) واذربايجان الغربية (شمال غرب) في سنندج، أكد وزير الأمن محمود علوي على ضرورة الوحدة فيما لو اردنا ايجاد منطقة منزوعة من العنف .

واشار الى ان دين الاسلام ينبذ أي عدوان ضد الاخرين ويعارضه بشدة، وقال ان الاعداء والمصائب التي يعاني منها المسلمون ليست بقليلة لذا لسنا بحاجة الى العداء بين المسلمين بعضهم مع البعض الاخر، كوننا نعاني من غدّة سرطانية بأسم الكيان الاسرائيلي الغاصب في المنطقة لذا لسنا بحاجة الى العداء فيما بيننا.

وقال حجة الاسلام علوي، ان الثورة الاسلامية في ايران ونهضة الامام الخميني(رض) جعلت البوصلة تتجة مرة اخرى نحو فلسطين، وبدأ الشعب الفلسطيني نضاله مرة اخرى .

وصرح بان العدو يعلم ان المسلمين لو اتحدوا، سيهزم امامهم، لذا يحاول اشعال فتيل الفرقة والفتنة . مؤكدا على زوال وفناء الكيان الاسرائيلي.