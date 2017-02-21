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رقم الخبر: 188078 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 15:20 الاقسام: محليات  
ازاحة الستار عن طابع المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية
بحضور رئيسي البرلمانين الايراني واللبناني والامين العام للجهاد الاسلامي؛

ازاحة الستار عن طابع المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية

اقيمت اليوم الثلاثاء مراسم ازاحة الستار عن طابع المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية برعاية وحضور رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بالاضافة الى الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي رمضان عبد الله.

وجاءت هذه المراسم على هامش افتتاح المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء برعاية قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وفي تصريح له قبيل مراسم ازاحة الستار عن طابع المؤتمر، اشار لاريجاني الى تشكيل 5 لجان مصاحبة وهي اللجنة البرلمانية ولجنة الشباب ولجنة المنظمات الشعبية ولجنة النهضة ولجنة المقاومة بالاضافة لجنة البيان الختامي؛ مبينا انه بامكان المشاركين التسجيل في كل من هذه اللجان لحضور اعمالها.

 

طابع المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضةطابع المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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