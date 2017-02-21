اقيمت اليوم الثلاثاء مراسم ازاحة الستار عن طابع المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية برعاية وحضور رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بالاضافة الى الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي رمضان عبد الله.

وجاءت هذه المراسم على هامش افتتاح المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء برعاية قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وفي تصريح له قبيل مراسم ازاحة الستار عن طابع المؤتمر، اشار لاريجاني الى تشكيل 5 لجان مصاحبة وهي اللجنة البرلمانية ولجنة الشباب ولجنة المنظمات الشعبية ولجنة النهضة ولجنة المقاومة بالاضافة لجنة البيان الختامي؛ مبينا انه بامكان المشاركين التسجيل في كل من هذه اللجان لحضور اعمالها.