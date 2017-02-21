قالت سماح إبراهيم خبيرة سلامة الغذاء ومساعدة مدير الصحة والسلامة الغذائية بإحدى الشركات المصرية الكبرى إن إضافة مكونات طبيعية للماء«ديتوكس الماء» يجعله جامعا لفوائد الماء العادي والغني بالمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، لذا فإنه ذو قدرة سحرية على خسارة الوزن إلى جانب أنه يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي.

وأضافت إبراهيم الحاصلة على ماجستير في تطبيق مواصفات أيزو ٢٢٠٠٠ في المطاعم المصرية أن الكثير من البشر يكون شعورهم الفسيولوجى المحفز للعطش ضعيفا، فلا يقبلون على شرب الماء مما يحرم أجسامهم من فوائده الصحية، موضحة أن شرب الماء يعد عاملا أساسيا للحفاظ على استقرار الجسم وتوازنه، وانضباط وظائفه في الإخراج والهضم والامتصاص والاتزان، ونقل العناصر الغذائية وغيرها من الوظائف الحيوية، إلى جانب تنشيط الجسم والمحافظة على درجة حرارته.

وأوضحت أن «ديتوكس الماء» من الحيل الذكية المحفزة على شرب الماء بنسبة أكبر من المعتاد، والمتمثلة في شرب ٨ أكواب على الأقل يوميا، مما يفي باحتياجات الجسم من الماء اللازمة لكافة الوظائف الحيوية للجسم.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن شرب ديتوكس الماء يعزز الشعور بالشبع مساعدا على أنقاص الوزن، لافته إلى أنه يمكن تحضيره بسهولة ويسر في المنزل، حيث أنه عبارة عن ماء محلى بقطع الفاكهة والخضروات والأعشاب ويعتقد أن تناوله يساعد على تطهير الجسم من السموم المتراكمة به والمؤثرة سلبا على الصحة وعلى الرغم من غياب الأساس العلمي السليم الذي تستند إليه فكرة إزالة السموم، إلا إنه وحتى الآن يعتبر من ممارسات الطب البديل الرائجة لدى العامة.

وأكدت أن إضافة مكونات طبيعية مثل الخضروات والفاكهة للماء يجعله جامعا لفوائد وطعم الماء العادى والمستساغ، وغنيا بالمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم،مما يزيد من فوائده المتعلقة بتحسين مظهر الشعر والبشرة والأظافر، والحماية من الإمساك وزيادة قدرته على حرق الغذاء وعلى طرد السموم خارج الجسم بما يمكن اعتباره مطهرا طبيعيا للجسم وجاذبا للسموم.

وأوضحت إبراهيم أن هناك ثلاثة أنواع شائعة من الديتوكس، وهي ديتوكس المياة البسيط الصباحي، وديتوكس الليمون والخيار وأوراق النعناع، وديتوكس الفراولة مع الفيتامين.

ولفتت إلى أن ديتوكس المياه البسيط الصباحي، يتم تحضيره بخلط عصير نصف ليمونه مع كوب ماء كبير، فيما ينتج عن خلط الماء النقي بشرائح الخيار والليمون وأوراق النعناع الطازج نوعا من ديتوكس الماء لذيذ الطعم والملئ بالفوائد والمطهر للجسم، بالإضافة إلى أنه مضاد للالتهاب، وذو قدرة على بقاء الجسم رطبا.

ونوهت خبيرة التغذية إلى أن ديتوكس الفراولة مع الفيتامين يساعد على إبقاء البشرة رطبة مظهرها جميل لأنه ملئ بالفيتامينات ومضادات الالتهاب، ويتكون من ماء مخلوط بالفراولة والبطيخ والروزمارى الطازج بنسب معينة، ثم غليه وحفظه في الثلاجة لمدة ساعتين.