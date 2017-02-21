هل تعرف ما الذي يحصل لجسمك خلال النوم؟ فلا يتعلق الأمر بوظائف القلب، أو التنفس، هناك الكثير من الأشياء الغريبة التي تحدث خلال النوم في جسمك لكنك لا تشعر بها.

من بينها النوم بأعين نصف مفتوحة، وفي بعض الأحيان يكون الفم مفتوحاً. ربما يخبرك أحد أفراد أسرتك أنك تنام بهذا الشكل. إنْ حدث هذا الأمر بشكل دائم ومتكرر، فهذا يعني أنّ هناك شيئاً غير طبيعي يحدث داخل جسمك ويؤثر على صحتك بطريقة أو بأخرى. تسمى هذه الحالة العين الأرنبية الليلية «Nocturnal lagophthalmos»، وهي عدم القدرة على إغلاق الجفن تماماً.

وهناك عدة أسباب تؤدي لحدوث العين الأرنبية، منها الإصابة بالسكتات الدماغية، الصدمات النفسية، العمليات التجميلية، الأمراض الجلدية مثل مرض السماك، شلل العصب الوجهي وشلل الوجه النصفي، مرض الغدة الدرقية، خلل في عصب العين، كما قد ينتقل ذلك بالوراثة. وقد تتسبب بعض الأحلام والكوابيس في فتح العين أثناء النوم.

العلاج: قد لا يؤثر ذلك على نوم البعض، فيمكن ارتداء قناع النوم والذي قد يساهم في الحصول على نوم مريح. حصول هذا الأمر على المدى الطويل قد يؤدي إلى جفاف العين وهو أمر خطير.

إن لاحظت أنك تستيقظ متعباً حتى بعدما تنام لمدّة كافية، دع من حولك يتابعون طريقة نومك فيما إذا كنت تنام بعين مفتوحة بشكل متكرر، يمكنك بعدها متابعة الحالة مع طبيب مختص، والذي قد يصف قطرة تحافظ على العين والجفون رطبة. وقد يتطلب بعض الحالات إجراء عمليات جراحية.