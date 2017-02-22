الوفاق/خاص- أسعد أنصاري- في مباراة خلت من اللمحات الفنية في شوطها الاول خرج برسبوليس متعادلا سلبيا امام فريق الهلال السعودي، ولكن جاء الشوط الثاني ليبدي لنا ان الهلال اتى في هذا الشوط ليسجل هدف او اكثر، وسجل اكثر من خطورة على مرمى برسبوليس.

ولكن سرعان ما بدأ برسبوليس بمبادلته الهجمات واستطاع من خلال ذلك تسجيل هدف المباراة الاول عن طريق اللاعب محسن مسلمان وذلك عن طريق تسديدة ارضية الى يسار الحارس الذي اكتفى بالنظر اليها.

واستمرت المباراة سجالا ولكن خطورة الهلال كانت اكثر قليلا، ومن ضربة زاوية استطاع الهلال ان يسجل هدف التعادل.

وبعد الهدف ظهر الارتباك واضحا على لاعبي برسبوليس وارادوا ان ينهوا المباراة بهذه النتيجة وتحقق لهم ذلك.

وفي المباراة الثانية التي جرت بعد هذه المباراة بفارق ربع ساعة استطاع ذوب آهن اصفهان ان يعود من الامارات بنقطة ثمينة بعد ان تعادل مع العين الفريق الذي حل وصيفا لآسيا العام الماضي.

وسجل هدف ذوب آهن اللاعب الهندوراسي بنغستون وبعد ذلك ومن ضربة ركنية ايضا سجل العين هدف التعادل، وبذلك انهى ممثلي ايران مباراتي اليوم بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.