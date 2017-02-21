اعلن مستشار الشؤون الدولية السابق لمجلس الشورى الاسلامي حسين شيخ الاسلام ان مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية سيركز على مقارعة الظلم انطلاقا من انه سيحاول استعراض مقارعة ظلم الاحتلال الاسرائيلي ومظلومية الفلسطينيين والاجراءات الارهابية للصهاينة.

وقال شيخ الاسلام في حوار مع القناة الاولى للتلفزيون الايراني انه في ظل هذه الظروف الخاصة التي يعاني فيها العالم الاسلامي للاسف من الفرقة لايوجد بلد مثل فلسطين يجسد الوحدة بين المسلمين واضاف ان حساسية الايرانيين في هذا المجال مدعاة للاشادة والتقدير البالغ.

وتابع شيخ الاسلام ان انتصار الثورة الاسلامية في ايران والاطاحة بالنظام الملكي في ايران وفتح سفارة فلسطين في طهران ومجئ عرفات الى ايران كان وراء انطلاق شعار " اليوم ايران وغدا فلسطين".