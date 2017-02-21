|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 188073
|تاريخ النشر: شباط 21, 2017
|الوقت: 14:39
|الاقسام: محليات
|
شيخ الاسلام: مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية يهدف لاستعراض مقارعة الظلم
اعلن مستشار الشؤون الدولية السابق لمجلس الشورى الاسلامي حسين شيخ الاسلام ان مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية سيركز على مقارعة الظلم انطلاقا من انه سيحاول استعراض مقارعة ظلم الاحتلال الاسرائيلي ومظلومية الفلسطينيين والاجراءات الارهابية للصهاينة.
وقال شيخ الاسلام في حوار مع القناة الاولى للتلفزيون الايراني انه في ظل هذه الظروف الخاصة التي يعاني فيها العالم الاسلامي للاسف من الفرقة لايوجد بلد مثل فلسطين يجسد الوحدة بين المسلمين واضاف ان حساسية الايرانيين في هذا المجال مدعاة للاشادة والتقدير البالغ.
وتابع شيخ الاسلام ان انتصار الثورة الاسلامية في ايران والاطاحة بالنظام الملكي في ايران وفتح سفارة فلسطين في طهران ومجئ عرفات الى ايران كان وراء انطلاق شعار " اليوم ايران وغدا فلسطين".
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الامام الخميني(رض) وأضرحة الشهداء المدافعين عن مراقد الائمة وأهل البيت(ع) ورجال الإطفاء المضحين + صور