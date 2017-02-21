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رقم الخبر: 188073 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 14:39 الاقسام: محليات  
شيخ الاسلام: مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية يهدف لاستعراض مقارعة الظلم

شيخ الاسلام: مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية يهدف لاستعراض مقارعة الظلم

اعلن مستشار الشؤون الدولية السابق لمجلس الشورى الاسلامي حسين شيخ الاسلام ان مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية سيركز على مقارعة الظلم انطلاقا من انه سيحاول استعراض مقارعة ظلم الاحتلال الاسرائيلي ومظلومية الفلسطينيين والاجراءات الارهابية للصهاينة.

وقال شيخ الاسلام في حوار مع القناة الاولى للتلفزيون الايراني انه في ظل هذه الظروف الخاصة التي يعاني فيها العالم الاسلامي للاسف من الفرقة لايوجد بلد مثل فلسطين يجسد الوحدة بين المسلمين واضاف ان حساسية الايرانيين في هذا المجال مدعاة للاشادة والتقدير البالغ.

وتابع شيخ الاسلام ان انتصار الثورة الاسلامية في ايران والاطاحة بالنظام الملكي في ايران وفتح سفارة فلسطين في طهران ومجئ عرفات الى ايران كان وراء انطلاق شعار " اليوم ايران وغدا فلسطين".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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