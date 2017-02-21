طور أكاديميون بريطانيون لعبة تُدرب الدماغ على الابتعاد عن المأكولات غير الصحية وعدم تناول الكعك والبسكويت والشوكولاتة المسببة لزيادة الوزن، وبالتالي اقتطاع 200 سعر حراري يومياً، ما ينتج عنه إنقاص الوزن.

ووجد الباحثون في جامعة اكستر، أن تدريب الدماغ لمدة تقل عن 10 دقائق يومياً عن طريق هذه اللعبة، قادر على إبطاء الإشارات داخل الدماغ التي تحث على التفكير في الأطعمة الدسمة وغير الصحية.

وتعتمد هذه اللعبة التي تعرف باسم Food Trainer على علوم الأعصاب، حيث تدرب الدماغ على كيفية السيطرة على الدوافع المؤدية إلى تناول الشوكولاتة والكعك ورقائق البطاطا وتشتيت العقل وإبعاده عن التفكير في تناول الأطعمة الدسمة غير الصحية.

واختبر الباحثون اللعبة، المتاح تحميلها حالياً مجاناً على أجهزة أندرويد، على 83 بالغاً قاموا بممارستها على الإنترنت، لمدة 4 مرات في الأسبوع، وبالفعل نجحوا في خسارة أوزانهم وقللوا 220 سعراً حرارياً يومياً، أي بما يعادل قطعة دونتس بالشوكولاتة.

وتعتمد اللعبة على الصور، حيث تضيء متضمنة صور أطعمة غير صحية وصحية، ليختبر إرادة المستخدم بالنقر على الأطعمة الصحية وعدم التفاعل مع الأطعمة غير الصحية، بحسب صحيفة تلغراف البريطانية.

ويأمل الباحثون أن تساعد لعبتهم البسيطة في تغيير العادات الغذائية للأشخاص من أجل حياة أفضل، تُشجعهم على تناول الطعام الصحي والتركيز على الخضراوات والفواكه، بدلاً من الوجبات السريعة الدسمة.