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|رقم الخبر: 188071
|تاريخ النشر: شباط 21, 2017
|الوقت: 14:25
|الاقسام: عربيات
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رئيس البرلمان العماني: ندعو إلى تضافر الجهود للتصدي لمحاولة تهويد القدس والإستيطان الاسرائيلي
* المعولي: يجب اعتماد لغة الحوار لحل الأزمات في العالم الاسلامي
دعا رئيس برلمان سلطنة عمان خالد المعولي إلى اعتماد لغة الحوار لحل الأزمات في العالم الاسلامي وإلى تضافر الجهود للتصدي لمحاولة تهويد القدس والإستيطان الاسرائيلي. وأضاف المعولي خلال كلمته في مؤتمر دعم الإنتفاضة في طهران أن سلطنة عمان تتابع بقلق بالغ ما تتعرض له القضية الفلسطينية والقدس.
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