دعا رئيس برلمان سلطنة عمان خالد المعولي إلى اعتماد لغة الحوار لحل الأزمات في العالم الاسلامي وإلى تضافر الجهود للتصدي لمحاولة تهويد القدس والإستيطان الاسرائيلي. وأضاف المعولي خلال كلمته في مؤتمر دعم الإنتفاضة في طهران أن سلطنة عمان تتابع بقلق بالغ ما تتعرض له القضية الفلسطينية والقدس.