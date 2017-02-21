اعترف الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب وسط بايرن ميونيخ، أنه لم يتكيف بعد مع الأجواء في ألمانيا، موضحًا: "الأمر ليس سهلًا هنا".

ويعاني سانشيز "19 عامًا"، منذ انتقاله من بنفيكا البرتغالي، إلى بايرن ميونيخ، الصيف الماضي، مقابل 35 مليون يورو، إذ فشل في فرض اسمه على التشكيلة الأساسية للمدرب كارلو أنشيلوتي، حتى الآن.

وقال سانشيز، في تصريحات نقلتها شبكة "تي زد" الألمانية، ام الثلاثاء: "رحيلي عن بنفيكا؟.. لا أتذكر آخر مرة بكيت فيها، لكن رحيلي عن بنفيكا، كان صعبًا علي؛ لأني أمتلك أصدقاء هناك".

وأضاف: "لكن إن كنت تريد اللعب على أعلى مستوى، وتحتاج لمشاريع وتحديات جديدة، كان يجب ترك بنفيكا. لقد فعلت ما كان عليَّ القيام به. كنت أرغب بالبقاء؛ لأنني مشجع لبنفيكا، لكني رحلت لأني أردت أمورًا أخرى".

وتطرق سانشيز للحديث عن تغيير قميصه، من الرقم 85 إلى 35، موضحًا: "رقم 85 يعجبني وأردت الاحتفاظ به، لكن الأرقام في الدوري الألماني، لا تتخطى رقم 40، لذلك اخترت رقم 35".