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رقم الخبر: 188069 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 14:51 الاقسام: رياضة  
452 راميا ورامية يتنافسون في كأس العالم بالهند
في المرحلة الاولى يوم الجمعة

452 راميا ورامية يتنافسون في كأس العالم بالهند

الوفاق/خاص- سيتنافس في المرحلة الاولى لكأس العالم للرمي بالبندقية 452 رياضيا ورياضية بهذه المنافسات العالمية، والتي ستجري بالهند اعتباراً من الجمعة.

وتشارك في هذه البطولة 50 دولة تتنافس لحصد ميدالياتها، فالميداليات الاولى ستكون في حقل الرمي بالبندقية لمسافة 10 امتار سيدات، والتي تشارك فيها من ايران كل من نجمة خدمتي والهه احمدي.

هذا وستبدأ المرحلة الثانية من هذه المسابقات العالمية في 17 الى 27 آذار القادم في المكسيك، وستكون المراحل الاخرى لهذه المنافسات في اذربيجان والمانيا على الترتيب.

ويشارك الوفد الايراني بـ 8 رامي ورامية في هذه المسابقات العالمية، وهم: ( الهة احمدي – نجمة خدمتي – حسين باقري – بوريا نوروزيان في الرمي بالبندقية وغلنوش سبقت الهي – الهام هريجاني – محمد احمدي – وحيد غل غندان في الرمي بالمسدس).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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