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رقم الخبر: 188068 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 14:52 الاقسام: رياضة  
ريال مدريد يحقق حلم طفل مأساة شابيكوينسي

ريال مدريد يحقق حلم طفل مأساة شابيكوينسي

حقق نادي ريال مدريد الإسباني حلم الطفل يوهان أليكسيس راميريز، المعروف باسم "الطفل الملاك" الذي عاش مأساة فريق شابيكوينسي البرازيلي، الذي تحطمت طائرته نهائية العام الماضي، أثناء سفره لخوض مباراة نهائي كأس سودأمريكانا.

وكان هذا الطفل الكولمبي الصغير قد كشف عن تحطم طائرة فريق شابيكوينسي، على الحدود الكولومبية، وقد كرمت السلطات الكولومبية راميريز لشجاعته في اكتشاف تحطم الطائرة.

وكان راميريز قد صرح من قبل بأنه من عشاق الفريق الملكي ريال مدريد، ولاعبه المفضل هو الكولومبي خاميس رودريجز، معربا عن حلمه بلقائه.

وزار راميريز مقر تدريبات الفريق الملكي والتقى نجمه المفضل الكولومبي الدولي خاميس رودريجز والتقط معه الصور التذكارية، وقدّم رودريجيز قميصه للطفل كهدية خاصة.

من جانبه استقبل رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز في ملعب ريال مدريد سانتياجو برنابيو راميريز، علماً ان "الطفل الملاك"  حضر مباراة المرينجي الأخيرة أمام إسبانيول التي انتهت بخسارة الأخير بهدفين دون رد.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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