أعلنت قناة النعيم الفضائية، يوم السبت، الانتهاء من تصوير المسلسل الجديد (سيدة الضوء) الذي يجسد حياة الصديقة فاطمة الزهراء(سلام الله علیها)، وذلك بالتعاون مع شركة «بروميد» السورية، وتأليف الكاتب كمال السيد وبإشراف عام لمازن المالكي ومن اخراج علاء رضا الزبيدي.

وقال المشرف العام على المسلسل مازن المالكي في تصريح صحفي، أن مسلسل سيدة الضوء، هو عمل درامي روائي تاريخي من إنتاج قناة النعيم الفضائية، وبالتعاون مع شركة «بروميد السورية»، مؤكداً «مشاركة نخبة من نجوم الفن الدرامي والكوادر ذات الخبرة المتميزة في هذا المجال اضافة الى استخدام أحدث الاجهزة والمعدات الخاصة بهكذا أعمال».

وأضاف المالكي، ان «العمل تم تصويره في مدينة «حاتم علي» السورية الإعلامية القريبة من منطقة دير علي والتي تبعد 40 كم عن دمشق غربا»، مشيراً الى أن «فكرة العمل تعتمد بصورة أساسية على الرواي، وتتضمن مقتطفات للجوانب الاجتماعية والإنسانية من حياة الزهراء (س) وذلك بوجود الشخصيات الرئيسية الراوي، وشخصيتي الزهراء والامام علي (عليهما السلام)».

وتابع ان «التصوير تم في مدينة تاريخية متكاملة وتحتوي على أسواق وتعد هذه التجربة الاولى لقناة النعيم في سوريا كون اكثر الاعمال تنجز في ايران ولبنان وقد كان الاهتمام واضحاً من قبل الكوادر السورية لهذا العمل ذلك لعدم وجود عمل سابق للسيدة الزهراء(س) في سوريا»، لافتاً الى ان «هذا الفريق هو من قام بانتاج دراما تاريخية بعد انتهاء الاحداث في دمشق مما سهل الامور كثيراً وتعطش الكوادر السورية للعمل».