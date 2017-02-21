يقترب سناريو المسلسل التلفزيوني الايراني «حقول الموت» (كشتزارهاي مرك) من نهايته بعد أن امضى المؤلف علي رضا نادري حوالى عام ونصف على اعداده.

وتكونت فكرة المشروع منذ العام 2013 حيث تقرر تكليف المخرج سيروس مقدم بمهمة اخراجه.

ويتناول المسلسل ابرز الاحداث التي شغلت العراق منذ ان حكمه حزب البعث وتحديدا منذ وصول صدام الى سدة الحكم وانقلابه على احمد حسن البكر مرورا بابرز الاحداث على صعيد حياته الخاصة وانتهاءً بإعدامه.

ويتطرق المسلسل الى معاناة العراقيين في تلك الحقبة السوداء ويعرّج على قمع الاحتجاجات الشعبية في الشمال والجنوب كما يصور احداث الحرب الصدامية وغزو الكويت ويكشف تفاصيل انتهاء الحكم الصدامي واحتلال العراق من قبل التحالف الدولي في عام 2003.

وكتب نادري المسلسل في ثلاثين حلقة الا ان عملية اعادة صياغته ومعالجته تاريخيا من خلال استشارة الجانب العراقي اخذت حيزا من الوقت و تم اختيار محمدرضا هنرمند للاخراج بدلا من مقدم فيما يتولى منوجهر محمدي انتاجه.

هذا وتغيّر عنوان المسلسل من «حقول الموت» الى «بيت العنكبوت» واضيفت 10 حلقات اخرى ليصبح مؤلفا من 40 حلقة.

ويمر المسلسل حاليا بمرحلة اعادة كتابة النص باشراف من المخرج هنرمند والمخرج ابراهيم حاتمي كيا والجنرال قاسم سليماني. ومن المرجح ان تستغرق عملية تصوير المسلسل اكثر من عامين ونصف.

المسلسل سيصور في ايران والعراق والاردن وسورية ويعتبر من اضخم المشاريع التلفزيونية انتاجا وتكلفة.