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رقم الخبر: 188065 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 15:22 الاقسام: ثقافة وفن  
شهادات جودة دولية للمنظمة السينمائية الإيرانية

شهادات جودة دولية للمنظمة السينمائية الإيرانية

قال حجت ا..ايوبي المساعد السينمائي لوزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني ان المنظمة السينمائية في ايران تتطلع إلى الشفافية وتوحيد المعايير في جميع مجالات نشاطاتها.

وتم منح شهادة 9001 ISO الدولية نسخة 2015 وشهادة ISO 10002 الدولية نسخة 2012  الى منظمة الشؤون السينمائية والسمعية والبصرية في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي خلال مراسم بحضور رئيس المنظمة حجت ا... أيوبي  وجمع من مدراء المنظمة وكبار المديرين التنفيذيين من شركتين قابضتين وممثلي شركتي  WTG وBQC الأوروبيتين اللتين تنشطان في مجال توسعة معايير نظام إدارة الجودة ورضا زبائن ومعالجة واستجابة الشكاوى.

وأعرب المدير التنفيذي لشركتي WTG وBQC  عن تقديره من الموظفين السينمائيين واشاد تعاونهم الجيد في تنفيذ وتنمية نظام الإدارة والثقة التنظيمية والسلوك التنظيمي بين الموظفين ومدراء في المنظمة السينمائية وأعطى التمثال الذهبي لشركتيه الى رئيس منظمة الشؤون السينمائية في ايران.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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