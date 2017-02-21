أعرب خمسة مخرجين ترشحت أفلامهم للمنافسة مع فيلم «البائع» للمخرج الإيراني أصغر فرهادي على جائزة أوسكار عن استنكارهم لقرار «ترامب» بشأن تقييد دخول مسلمي عدد من دول الشرق الأوسط إلى أمريكا.

وقال المخرجون المرشحون أفلامهم لجائزة أفضل فيلم أجنبي بغير اللغة الإنجليزية انهم يقاطعون حفل توزيع جوائز الأوسكار 2017 رداً على قرار ترامب العنصري واحتجاجاً على سياسات الهجرة الجديدة في الولايات المتحدة.

وبموجب قرار ترمب للهجرة الذي يقضي بعدم سماح دخول أي مسافر تابع لسبع دول مسلمة تم حظر مواطنيها من دخول أميركا وهي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقد أعلن أصغر فرهادي مخرج فيلم «بائع» المرشح لجائزة أوسكار 2017 عن مقاطعته حفل الأوسكار احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي وانضم اليه الألمانية «مارن إدة» مخرج الفيلم الكوميدي «توني إردمان» والاستراليان «مارتن باتلر»، و«بنتلي الدين» مخرجا فيلم «تينا» والسويدي «هانز هولم» مخرج فيلم «رجل يدعى أو»، والدنماركي «مارتن زاندوليت» مخرج فيلم «أرض الألغام».

وتعتبر أفلام كل هؤلاء المخرجين ضمن المنافسين الرئيسين لفيلم فرهادي للحصول على جائزة أوسكار لكنهم نددوا بقرار ترامب عن الهجرة الذي سبب الخوف والعنصرية في أرجاء العالم.