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رقم الخبر: 188062 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 15:21 الاقسام: ثقافة وفن  
أعمال مختلفة ومؤثرة في المعرض الدولي للقرآن الكریم بطهران

أعمال مختلفة ومؤثرة في المعرض الدولي للقرآن الكریم بطهران

اعلن نائب وزیر الثقافة والإرشاد الإسلامي لشؤون القرآن والعترة بأن تقدیم أعمال مختلفة ومؤثرة في المجال القرآني في المعرض الدولي للقرآن الكریم یساهم في فهم القرآن من قبل عامة الناس.

وأكد نائب وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي لشؤون القرآن الكریم والعترة، حجة الاسلام والمسلمین محمد رضا حشمتي في جلسة مجلس برمجة المعرض الدولي للقرآن الكریم بدورته الخامسة والعشرین بأن تقدیم أعمال  مختلفة ومؤثرة في المجال القرآني في هذا المعرض یساهم في فهم القرآن من قبل عامة الناس.

كما أكد النائب بأن عرض أعمال وفعالیات فنیة جديدة وجذابة مرفقة بتصاميم فنیة مناسبة تتلاءم مع المناخ المعنوي لشهر رمضان المبارك من شأنه ان یقوي ویضاعف مكانة هذا المعرض بين الناس.

يذكر ان المعرض الدولي للقرآن الكريم يقام في شهر رمضان المبارك بطهران سنويا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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