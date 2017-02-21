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رقم الخبر: 188060 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 15:20 الاقسام: ثقافة وفن  
تكريم البروفيسور غراردو نيولي المتخصص بالدراسات الايرانية

تكريم البروفيسور غراردو نيولي المتخصص بالدراسات الايرانية

سيقيم مركز دائرة المعارف الاسلامية الكبرى حفلا لتكريم البروفيسور غراردو نيولي الايطالي المتخصص بالدراسات الايرانية.

وافادت العلاقات العامة لمركز دائرة المعارف الاسلامية الكبرى ان المؤتمر التكميلي للجمعية الاوروبية للمتخصصين بالدراسات الايرانية سيقام يوم  الخميس 23 شباط/فبراير في مركز دائرة المعارف الاسلامية الكبرى بطهران.

ويقام هذا الحفل بالتعاون مع الجمعية الاوروبية للدراسات الايرانية SIE والجمعية الدولية لدراسات البحر الابيض المتوسط والشرق ISMEO والمستشارية الثقافية للسفارة الايطالية في طهران ومؤسسة ايران والهند.

وسيلقي خلال الملتقى خمسة علماء اوروبيون واربعة علماء ايرانيون محاضرات حول بحوث واعمال المغفور له الاستاذ غراردو نيولي.

وسيلقي كل من بيیر فرانتشسكو كالیری، كارلو تشرتي، آلموت هینتسه، آنتونیو باناینو، آدریانو رسی، یوزف ویزهوفر، جاله آموزكار، محمود جعفري ‌دهقي، احمد باكتجي و روزبه زرین‌كوب كلمات في الملتقى.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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